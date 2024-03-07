بالفيديو.. تعرف على مواعيد غلق المحلات والمطاعم في شهر رمضان

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ القرار 85 لسنة 2024 الذي نُشر في الجريدة الرسمية ينص على مد العمل حتى الثانية صباحا للمحال والكافيتريات والكافيهات بعدما كانت تُغلق في الثانية عشرة منتصف الليل.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «بالنسبة إلى الورش الحرفية، فقد كانت تفتح في الثامنة صباحا وتغلق في الثامنة مساءً، لكنها ستغلق في العاشرة مساءً برمضان وإجازة العيد».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: «بالنسبة للاستثناءات، فإن لدينا محال البقالة والسوبرماركت والصيدليات ومحال بيع الخضراوات والفواكه».

وواصل: «بالنسبة إلى الورش الموجودة على الطرق السريعة وفي البنزينات، نظرا لطبيعة عملها الطارئ، فإنها تستثنى من قرار الغلق الذي كان في الثانية عشرة مساءً».

وواصل: «في حالة المخالفة، فإن السلطات المعنية في المدن والمراكز والأحياء تستخدم آلية التنبيه، بعد ذلك غرامة مالية تقديرية تبلغ 4 آلاف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فإننا نطبق الغلق لمدة أسبوع، وفي حالة الإصرار على المخالفة فإننا نستخدم الغلق ونراجع الأوراق والتراخيص في المركز التكنولوجي للحي حتى يُعاد الفتح مرة أخرى».

