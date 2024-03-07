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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الخارجية الصيني: نأمل من كافة الأطراف أن تحذو حذونا بزيادة الاهتمام بإفريقيا وتعزيز الاستثمار فيها ودعم تنميتها بخطوات ملموسة

البوابة نيوز
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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي ان بلاده  وإفريقيا أخوان يتبادلان الصدق والإخلاص ويشتركان في مستقبل واحد، إذ خضنا كتفا بكتف  النضال ضد الإمبريالية والاستعمار، وتساندنا وتآزرنا في مسيرة التنمية والنهضة، وتمسكنا بالعدالة والأخلاق في وجه تغيرات الأوضاع الدولية."

واضاف "ستواصل الصين الوقوف إلى جانب الإخوة الأفارقة بكل ثبات، ودعمهم  في نيل الاستقلال الحقيقي من حيث الفكر والمفاهيم، ومساعدتهم في رفع قدرة التنمية الذاتية، ودعم إفريقيا في تسريع وتيرة التحديث."

واوضح وانج "نأمل من كافة الأطراف أن تحذو حذو الصين لزيادة الاهتمام بإفريقيا وتعزيز الاستثمار فيها ودعم تنميتها بخطوات ملموسة."

واشار "ستعقد دورة جديدة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في الصين في خريف العام الجاري، حيث سيجتمع الرئيس الصيني والقادة الأفارقة مرة أخرى في بيجينغ بعد 6 سنوات. 

واحد وانج أثق بأن الجانبين الصيني والإفريقي سيقومان في هذه القمة بتكريس الصداقة التقليدية وتعميق التضامن والتنسيق، بما يفتح أفقا جديدا للإسراع في التنمية المشتركة للصين وإفريقيا، ويسجل فصلا جديدا للمجتمع الصيني الإفريقي للمستقبل المشترك."