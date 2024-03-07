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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"الدور الريادي للمرأة في العمل السياحي" ندوة بسياحة وفنادق بني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، ندوة بعنوان "الدور الريادي للمرأة في العمل السياحي بكلية السياحة والفنادق وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور غادة حمود عميدة  الكلية والدكتورة فاطمة يوسف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة غادة عاطف مدير الوحدة.

وتناولت الندوة آليات دعم المرأة لتحقيق هدف يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة التحديات التي تواجهها في سوق العمل، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.

السياحة في مصر العمل السياحي المجلس القومي للمرأة المساواة بين الجنسين