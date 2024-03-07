كاتب صحفي: الشركة المتحدة أعادت للدراما الرمضانية بريقها من جديد

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت الدراما الرمضانية إلى بريقها من جديد، وأصبح ليس فقط المتابع المصري ولكن العربي أيضا، نظرا لأن الدراما المصرية مؤثرة إقليميا وليس محليا، وبالتالي الدراما المصرية عادت لتتموضع من جديد إقليميا.

وأضاف "رائف"، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدراما المصرية احتلت مكانتها الحقيقية على صعيد الأعمال الفنية في المحيط الإقليمي، بعد فترة كانت هناك تأخرا ما لكنها عادت من جديد القوة الناعمة المصرية من خلال الدراما وكل مفردات القوة الناعمة التي تحتل المكانة التي تستحقها.

وتابع: "ننتظر عددا كبيرا من المسلسلات المهمة، ولكن الأهم هي عودة الأعمال التاريخية، وهذا مهم للغاية من خلال مسلسل الحشاشين فالجميع منتظره وأعمال أخرى على المستوى التاريخي مثل جودر".