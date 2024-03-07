مهرجان العالم للشباب.. المكوك الفضائي "بوران" يلفت انتباه زوار سوتشي الروسية

لفت انتباه الكثير من المشاركين في مهرجان شباب العالم المقام في مدينة سوتشي الروسية خلال دخولهم قاعة المؤتمرات الكبرى بمنطقة "سيريوس" على ساحل البحر الأسود عن وجود جسم يشيه الطائرة ولكن يختلف شكله وحجمه عن الطائرات المدنية ولا يشابه حتى الطائرات الحربية.

وبعد التساؤلات اتضح أنه المكوك الفضائي بوران موجود داخل مهرجان الشباب بروسيا “ سوتشي ” ويعتبر بوران هو أكبر وأغلى برنامج سوفياتي لاستكشاف الفضاء من أي وقت مضى، حيث بدأ في عام 1974 استجابة او منافسة لبرنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا ولكنه لم يدخل الخدمة حتى عام 1988 وقد علق رسميا في عام 1993 بسبب ارتفاع التكاليف التي لا يمكن أن تستمر بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 "تكلفة البرنامج قدرها 16،4 بليون روبل بحلول عام 1992".

حيث أطلق علي المكوك الفضائي الروسي "بوران" وكان أهمها أن اسم "بوران" يعني بالعربية "عاصفة الثلج" وأنه تم إنتاج العديد من النسخ التجريبية الخاصة به وأن النسخة الموجود في مدينة سوتشي نسخة طبق الأصل والنسخة الاصلية موجودة فى حديقة "جوركى" فى العاصمة الروسية موسكو ويبلغ طول النسخة المقلدة من المكوك بوران في سوتشي نحو 36 مترًا بينما يبلغ عرضه 24 مترًا تقريبًا وارتفاعه عن الأرض يتعدى الـ 16 مترًا

ويتميز بوران عن المراكب الفضائية الماكوكية الحالية بأن يمكن استخدامه لأكثر مرة حيث إن محرك بوران لا يستبدل إلا بعد 10 رحلات فضائية بينما السفن اليوم وحيدة الاستخدام وتنقل من خلال صاروخ طراز سويوز، وتتسع لثلاثة من أفراد الطاقم بينما بوران يمكنه نقل من 2 إلى 4 أفراد من الطاقم، و6 ركاب، و30 طنا من المعدات الإلكترونية الخاصة بالرصد والتصوير والاستشعار عن بعد، وقد استغرقت التجارب الخاصة بـ "بوران" 1600 يوم، أى ما يقرب من أربعة أعوام ونصف تقريبا

يأتي ذلك خلال تغطية مهرجان الشباب العالمي بدعوة من شركة روساتوم الروسية وهي الشركة المنوط لها إنشاء المحطة النووية بالضبعة في محافظة مطروح

وتم تصميم المكوك بوران لنشر حمولات فضائية ومكونات لمحطات فضائية وما إلى ذلك ثم يكون قادر على العودة إلى الأرض ويمكنه حمل حمولة تبلغ 30 طنا .

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