بالأسماء.. سيدات تكرمها قصور الثقافة في يوم المرأة العالمي

تكرم الهيئة العامة لقصور الثقافة يوم السبت المقبل على مسرح السامر في السابعة مساء 16 شخصية نسائية، وذلك خلال احتفالية للاحتفاء بيوم المرأة العالمي، تقديرا لدورهن البارز في المجتمع.

وجاء المكرمون كالتالي في المجال العلمي : د.هبة صلاح بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، د. منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، د. هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، د. سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي المجال الفني والإعلامي الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية د. علية عبد الهادي

وفي المجال الرياضي يتم تكريم السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تكرم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تكرم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن، 12 شخصية من مبدعات الهيئة في مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها، 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.