بريطانيا نجري تقييما لمعرفة ما إن كانت إسرائيل ممتثلة للقانون الدولي الإنساني

قالت وزارة ‏الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إنها تجري تقييما لمعرفة ما إن كانت إسرائيل ممتثلة للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

كما قصفت قوات الاحتلال، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.