الخارجية البريطانية: كاميرون أبلغ جانتس بضرورة سماح إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أن الوزير ديفيد كاميرون أبلغ الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بضرورة سماح إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

أضافت الخارجية البريطانية، أن كاميرون أبلغ جانتس بقلق لندن من احتمال شن إسرائيل عملا عسكريا في رفح، وتجري تقييما لمعرفة ما إن كانت إسرائيل ممتثلة للقانون الدولي الإنساني.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه أجرى محادثات مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أمس الأربعاء، بشأن ما ينبغي على إسرائيل فعله فيما يتعلق بالمساعدات لغزة والمخاوف البريطانية بشأن احتمال شن هجوم عسكري على رفح.