الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة لمنزله

قال بشير جبر مراسل “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله.

وأضاف المراسل خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمناطق واسعة لقطاع غزة، وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة وما زالت المنطقة تتعرض لإطلاق نار كثير.

وتابع أنه خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، وقبل قليل أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء لنحو 35 شهيدا بسبب هذه الاستهدافات المتكررة على المحافظة الوسطة، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة رفح الفلسطينية التي يدعي الاحتلال أنها آمنة.