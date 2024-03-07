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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يحل ضيفًا على سبارتا براغ بالدورى الأوروبى والنصر يستضيف الرائد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 على النحو التالي:

*الدورى الأوروبى:
07:45 سبارتا براغ - التشيك × ليفربول - إنجلترا
07:45 روما - إيطاليا × برايتون - إنجلترا 
07:45 كارباغ اغدام - إذربيجان × باير ليفركوزن - ألمانيا
10:00 مارسيليا - فرنسا × فياريال - إسبانيا
10:00 بنفيكا - البرتغال × جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
10:00 فرايبورج - ألمانيا × وست هام يونايتد - إنجلترا
10:00 ميلان - إيطاليا × سلافيا براغ - التشيك

*دورى روشن:
04:00 الشباب × الفيحاء
04:00 ضمك × الوحدة
07:00 النصر × الرائد

*الدورى المصرى:
07:00 مودرن فيوتشر × زد اف سي

تشاهدون البوم ليفربول روشن الدوري المصري