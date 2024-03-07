تشاهدون اليوم.. ليفربول يحل ضيفًا على سبارتا براغ بالدورى الأوروبى والنصر يستضيف الرائد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 على النحو التالي:

*الدورى الأوروبى:

07:45 سبارتا براغ - التشيك × ليفربول - إنجلترا

07:45 روما - إيطاليا × برايتون - إنجلترا

07:45 كارباغ اغدام - إذربيجان × باير ليفركوزن - ألمانيا

10:00 مارسيليا - فرنسا × فياريال - إسبانيا

10:00 بنفيكا - البرتغال × جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا

10:00 فرايبورج - ألمانيا × وست هام يونايتد - إنجلترا

10:00 ميلان - إيطاليا × سلافيا براغ - التشيك

*دورى روشن:

04:00 الشباب × الفيحاء

04:00 ضمك × الوحدة

07:00 النصر × الرائد

*الدورى المصرى:

07:00 مودرن فيوتشر × زد اف سي