"المصرية للعلوم النووية" تحتفل بتسليم الفائزين بجائزتي "تماضر الخلفاوي" و"هشام فؤاد" في البلازما والكيمياء

احتفلت الجمعية المصرية للعلوم النووية بتسليم الفائزين من شباب الباحثين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوي في مجال الاندماج النووي لعام 2023 وقد فاز بها الدكتور محمد مختار حفني، الأستاذ المساعد بأكاديمية المستقبل، كما فاز بجائزة الدكتور هشام فؤاد علي في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2023 كلاً من الباحثتين بهيئة الطاقة الذرية الدكتورة أوليفيا عبد العظيم الحفناوي، القائم بأعمال رئيس قسم الضمانات والحماية المادية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والدكتورة مهـا علي إبراهيم يوسف، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية والرقابة، بمركز المعامل الحارة.

وحضر الاحتفال وتسليم الجوائز الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ورئيس مجلس أدارة الجمعية و الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبد الفتاح هلال – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأمين عام الجمعية، والدكتور خالد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق وأعضاء مجلس الإدارة و الدكتور فريد أبو النور نائب رئيس الهيئة سابقًا، الدكتور سمير عبد العزيز رئيس المركز الإقليمي للنظائر المشعة سابقًا، الدكتورة غادة إبراهيم عيسى رئيس مركز البحوث النووية الأسبق والدكتور عبد الشافي إبراهيم، الدكتورة صوفيا يحيي، الدكتورة عزة عبد الفتاح، الدكتور احمد عاشور والدكتور حسن صالح والدكتورة سهام المراكبي، وبحضور لفيف من علماء هيئة الطاقة الذرية من جميع مراكز الهيئة المختلفة.

وقام الدكتور عبد الفتاح هلال – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأمين عام الجمعية بتقديم عرض عن الجمعية منذ نشأتها في عام 1967 والذي رأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور إبراهيم فتحى حمودة رئيس مؤسسة الطاقة الذرية وكان أمين الصندوق الأستاذ الدكتور محمود محفوظ وزير الصحة الأسبق.

واستعرض أسماء رؤساء الجمعية منذ نشأتها حتى الأن وهم: أ.د إبراهيم أبو سنة - أستاذ الاشعة بكلية الطب - جامعة عين شمس ، أ.د/ إبراهيم فتحي حمودة - رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية سابقاً، أ.د. تماضر الخلفاوي رئيس مركز البحوث النووية سابقاً، أ.د. أحمد فؤاد الخولي – رئيس قسم التطبيقات البيولوجية سابقاً، أ.د. إبراهيم يس مصطفى – مدير المركز الإقليمي سابقاً، أ.د. عبد الفتاح هلال – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقًا، وأخيرًا وحتى الآن أ.د. هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقًا.

كما أضاف أن الجمعية نظمت عدد 13 مؤتمر دولي وأخرها الذي تم عقده في شهر فبراير 2024 بالغردقة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة والندوات العلمية والأنشطة المتميزة للجمعية.

وفي كلمته، أوضح الدكتور هشام فؤاد رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن الجمعية المصرية للعلوم النووية تدعم شباب العلماء والباحثين في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع مراكز البحوث والجامعات المصرية الحكومية والخاصة عن طريق هاتين الجائزتين، كما أنها مستمرة بكوادرها في تقديم ونشر العلوم النووية ودعم أنشطتها.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الجمعية المصرية للعلوم النووية من أبرز وأكبر الجمعيات العلمية في مصر و التي تغطي مجالات العلوم النووية وهي تذخر بمجموعة منتقاة من القيادات منذ نشأتها وحتى الأن كما أنها تدعم شباب العلماء والباحثين بدعمها المستمر لهم وتقدير المتميزين منهم، وأن الهيئة تدعم جميع أنشطتها وتفخر بها.

كما هنأ شباب الباحثين الفائزين بجائزة الدكتور تماضر الخلفاوي في مجال البلازما والاندماج النووي وتطبيقاتها لعام 2023 وجائزة الدكتور هشام فؤاد في مجال كيمياء وتكنولوجيا دورة الوقود النووي لعام 2023.

