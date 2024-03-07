مازن هشام يتأهل لنهائي كأس كندا للإسكواش

تأهل مازن هشام لاعب نادى وادى دجلة، لنهائي بطولة كأس كندا للإسكواش، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق لقب البطولة، بعد تقديم أداء قوي بكبرى بطولات الإسكواش العالمية.

واستطاع الدجلاوي مازن هشام، التأهل لمباراة نهائي كأس كندا للإسكواش، بعد تغلبه على اللاعب يوسف سليمان المصنف الـ12 عالميًا، بنتيجة (٣-٠).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى:

(١١-٦) (١١-٥) (١١-٤).

ومن المقرر أن يلتقي مازن هشام المصنف السابع عالميًا، في مباراة النهائي مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الثالث عالمياً.

ويأتى هذا النجاح بعد الجهد الذى تقدمه إدارة وادى دجلة، في دعم وتطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب الرياضية، وتطوير مستواهم للمنافسة على البطولات القارية والدولية، لرفع علم مصر على منصات التتويج.

وتعد بطولة كأس كندا للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- وتستضيفها كندا خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 78 ألف دولار

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.