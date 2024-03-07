الجهة المالكة لناقلة البضائع "ترو كونفيدنس": مقتل 3 من الطاقم في هجوم صاروخي قبالة اليمن

أعلنت الجهة المالكة لناقلة البضائع ترو كونفيدنس، اليوم الخميس، مقتل 3 من الطاقم في هجوم صاروخي قبالة اليمن، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وأوضحت الجهة المالكة لترو كونفيدنس، أن بحاران آخران أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم، ونقلت سفينة حربية هندية جميع أفراد الطاقم العشرين ومنهم 3 حراس مسلحين إلى جيبوتي.

وأكدت الجهة المالكة لترو كونفيدنس، أن الأمواج جرفت السفينة بعيدا عن اليابسة وجاري اتخاذ تدابير لإنقاذها.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.

