تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في المطرية

قررت محكمة جنح المطرية تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينها بعد أيام من زواجهما في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة بالمطرية، وتبين هروب زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، وبالفحص تبين وجود إصابات بالغة في جسدها تمثلت في كدمات وكسور، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، بعد أيام من زواجهما، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وبعد الانتهاء من جريمته فر هاربًا وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.