الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وتسجل درجة الحرارة الآن فى الإسكندرية 13 درجة مئوية.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 31 العظمى والصغرى 14 درجة .