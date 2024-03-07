وزير خارجية الصين منتقدًا سياسات واشنطن والاتحاد الأوروبي: ليست واقعية أو قابلة للتنفيذ

انتقد وانغ يي وزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس 7 مارس، سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من بلاده، قائلًا: "إنه ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ".

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أن واشنطن تلقي باللائمة على بكين تحت أي ذريعة، وسط توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.



في حين أكد أن الأساليب المستخدمة لقمع الصين يجرى تجديدها باستمرار، وقائمة العقوبات الأحادية توسع باستمرار، وتابع الرغبة في تكديس اللوم تحت أي ذريعة وصلت إلى مستوى غير معقول، وذلك بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.



في سياق آخر أكد أن الحفاظ على العلاقات الصينية الروسية وتطويرها يعد خيارا استراتيجيا يعتمد على المصالح الأساسية لشعبي البلدين.



وقال وانغ إن "جهود الحفاظ على العلاقات الصينية الروسية وتعزيزها هي خيار استراتيجي اتخذه الجانبان على أساس المصالح الأساسية لشعبي البلدين".

وأشار إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي تقف على عتبة عصر جديد، "حافظت على مستوى عال من الأداء".

وأكد أن "الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين مستمرة في التعمق"، بينما "يتزايد الحماس بشأن التبادلات بين الشعبين".