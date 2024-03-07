اليوم.. كولر يحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الخميس، من أجل مناقشة ترتيبات المباراة وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق وغيرها من ترتيبات اللقاء المُرتقب.

ويغيب عن الأهلي في النهائي كلا من وسام أبو علي ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، وأحمد عبد القادر ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وقرر أكثر من مسئول في الأهلي السفر لدعم الفريق في هذه المباراة المصيرية في مقدمتهم، خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد سراج ومهند مجدي أعضاء المجلس، فيما يلحق باقى المجلس بالبعثة اليوم.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة السعودية كلا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.

واستبعد كولر من القائمة الفلسطيني وسام أبو على بعد خضوعه لاختبار طبى، لينضم إلى الغائبين، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة وأحمد عبد القادر وكريستو بسبب عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.