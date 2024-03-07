اليوم.. "بحوث الشرق الأوسط " يعقد مؤتمر “الدبلوماسية المصرية وحرب غزة”

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، بجامعة عين شمس، اليوم الخميس 7 فبراير مؤتمرا بعنوان “الدبلوماسية المصرية وحرب غزة.. ريادة دور واضطلاع بمسئولية”، وذلك تحت رعاية د. محمد ضياء- رئيس الجامعة- د. غادة فاروق- نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز- ويهدف المؤتمر لإلقاء الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية الرائدة لفضّ النزاع وإنهاء الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

يشارك في المؤتمر الدكتور احمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية والسفير يوسف زادة، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق،.. ويأتى هذا المؤتمر في ضوء الأوضاع الراهنة وما تتعرّض له غزة من مجازر وحرب مستعرة، وتعمل مصر جاهدة على الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الصراع وفرض السلام.