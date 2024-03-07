تعليمات مهمة للدفعة الثانية لـ"30 ألف معلم" حول الاختبارات الأخيرة

وجهت المديريات التعليمية بالمحافظات تعليمات ونصائح للمعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ"30 ألف معلم" الدفعة الثانية، حول خطوات إجراء الكشف الطبي وسحب الملف للاختبار الرياضي والهيئة.

من جهتها طالبت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، معلمو الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم، ضرورة الدخول على الموقع لطباعة الإقرار الطبي وتوقيعه لتسليمه في اليوم المحدد للكشف الطبي.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد انتهاء التدريب والتأهيل التربوي والذهني، للمعلمين الجدد، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة الجهة المعنية المنوط بها لإجراء اختبارات المرحلة الأخيرة، والمتعلقة “رياضي وطبي وكشف الهيئة”، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

يشار إلى أن المعلمين الجدد "الدفعة الثانية" والبالغ عددهم ٢٠٨٦٦ الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخضعون إلى تدريبًا وتأهيلًا تربويًا وبدنيًا وذهنيًا.

وكانت التدريبات للمعلمين الجدد، انعقدت في مراكز التدريب الرئيسية بجميع المديريات التعليمية بالمحافظات.