جامعة الزقازيق تشارك بالملتقى القمي للطلاب ذوي الهمم بمعهد إعداد القادة

شارك طلاب جامعة الزقازيق من ذوى القدرات الفائقة في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد “دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء” الذى ينطلق تحت شعار "مبدعون باختلاف ٣" في نسخته الثالثة، بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة ٢٣ جامعة مصرية، للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتمكين (ذوى الهمم)، والاهتمام بالموهوبين، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، و د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و د أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

وتقام فعاليات الملتقى تحت رعاية وحضور د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، د.شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف د.حسام الشريف، وكيل المعهد، خلال الفترة من الأربعاء الموافق ٦ مارس حتى الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤، كما حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهويس الشعر العربي الشاعر هشام الجخ، وعدد من القيادات.

وجاءت مشاركة الجامعة بالملتقى تحت إشراف أ.محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب و د.محمد جمال الشاعر مدير النشاط الاجتماعي، د.هالة فاروق مسئول ملف المعاقين بالجامعة، وذلك من خلال وفد مكون من ٤ طلاب هم : أحمد سمير محمد فتحى بكلية الحقوق، والطالبان سلمى عبد الفتاح عبد العاطى، ومحمد إسماعيل بكلية الآداب، ومعاذ حامد إبراهيم بكلية الحاسبات والمعلومات .

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة الزقازيق بالملتقى هى تأكيد بأن أبنائها الطلاب ذوي القدرات الفائقة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، من خلال تقديم كافة الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم ومعارفهم وإبراز إبداعاتهم ، حيث يتماشى ذلك مع برنامج الملتقى المتنوع فى مادته العلمية من المحاضرات وورش العمل وجلسات العصف الذهني لبناء المبادرات الطلابية.