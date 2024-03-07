تعرف على أسعار العملات بداية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024

سيطرت حالة من التباين على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024 في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض بواقع 600 نقطة أساس، أي بنحو 6% ، ليصل لـ27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي ، بداية اليوم في البنك المركزي نحو 49.43 للشراء و49.57 للبيع.

بينما انهار سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي، ووصل إلى 52 جنيها للبيع، و51 جنيها للشراء، بعد أن تخطى في الفترة الأخيرة مستوى الـ70 جنيها، وبذلك يكون السعر في السوق السوداء قد تقارب مع سعر البنوك.

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو ” أمام الجنيه المصري، عند 53.67 جنيه للشراء، 54.14 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 62.82 جنيه للشراء، 63.29 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.84 جنيه للشراء و 56.02 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.02 جنيه للشراء و 33.12 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.86 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم ، ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.56 جنيه للشراء، 13.60 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري، عند سعر 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، عند 159.93 جنيه للشراء، 161.30 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم ، 13.50 جنيه للشراء، 13.50 للبيع.