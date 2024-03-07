ارتفاع أسعار الدولار بداية تداولات اليوم الخميس 7 مارس 2024

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليكسر حاجز الـ 50 جنيهاً فى العديد من البنوك، بداية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024 في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار الحكومة بتحرير سعر صرف العملة، وأيضا إعلان البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أي ما يعادل 6% على عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل 49.43 للشراء و49.57 للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري ليسجل 49.50 للشراء و49.60 للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي في في بنك مصر ليسجل 49.50 للشراء و49.60 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك CIB ليسجل 50.60 للشراء و50.70 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا في المصرف المتحد ليسجل 49.40 للشراء و49.50 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي ارتفاعا ليسجل 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية ارتفاعا عند 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس ليسجل 49.50 للشراء و49.60 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة مصر حوالي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بداية اليوم نحو 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

كما سجل أعلى سعر الدولار الأمريكي اليوم بمصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

وأيضا في بالبنك الأهلي الأهلي الكويتي عند سعر 50.70 للشراء و50.80 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 50.75 للشراء و50.85 للبيع.

أما في السوق السوداء للعملات، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، قد وصل إلى 50.10 جنيه مصري للشراء و50.70 للبيع.