فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب، اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدينة طوباس وبلدة طمون، فقامت باعتقال 9 مواطنين فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية خلال اقتحام المدينة.

وأمس الأربعاء، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، جراء قصف إسرائيلي استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة، كما استشهد 5 فلسطينيين آخرين وإصابة عدد كبير إثر قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب غزة، ونتج عن ذلك استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.