الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارة عنيفة على حي الجنينة شرق مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قامت بشن غارة جوية عنيفة على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، استهدفت بها مناطق قرب مخيمي الزوايدة والبريج وسط قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، جراء قصف إسرائيلي استهدف المواطنين ومنازلهم وسط قطاع غزة، كما استشهد 5 فلسطينيين آخرين وإصابة عدد كبير إثر قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي على مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب غزة، ونتج عن ذلك استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.