فلسطين.. الطواقم الطبية تواصل انتشال جثامين الشهداء المتحللة في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الطواقم الطبية تستمر في عملية انتشال جثامين الشهداء المتحللة في مدينة خان يونس بعد إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عدة منازل، واعتقل الاحتلال مواطن فلسطيني من مدينة طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد من الآليات العسكرية، وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، واستهدفت المقاومة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحام المدينة.