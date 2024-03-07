فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد من الآليات العسكرية، وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، واستهدفت المقاومة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحام المدينة.

ومنذ قليل، استشهد المواطن الفلسطيني محمد محمود رجا عيد، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، في قرية بورين جنوب نابلس، وأصيب الشاب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات ضد قوات الاحتلال .