أمانة المجالس المحلية المركزية بـ«مستقبل وطن» تعقد اجتماعًا تنظيميًا.. وتكرم أمناء المحافظات على جهودهم المبذولة

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري، اجتماعًا تنظيميًا، لمناقشة خطة عملها المستقبلية خلال الفترة المقبلة، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المجالس المحلية في المحافظات كافة.

واستعرض الاجتماع، التشكيلات التنظيمية للأمانة على مستوى المحافظة، والأقسام والمراكز، وأنشطة وفعاليات الأمانة، ومناقشة مجموعة من الفعاليات المقترحة تزامنا مع حلول شهر رمضان، ومتابعة تشكيلات الأمانة على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية المركزية، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة بعد شهر رمضان، وزيارات للمحافظات، بهدف لقاء أعضاء أمانات المجالس المحلية بالمحافظات والتشاور بين شباب الأمانة والتعرف على خطة العمل المطروحة بكل محافظة.

وعلى هامش الاجتماع، تم تقديم الدروع إلى أمناء المجالس المحلية في المحافظات تقديرا لجهودهم المشرفة والمتميزة خلال الفترة الماضية، وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية.