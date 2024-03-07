منح الباحثة نشوى حسيني درجة الماجستير بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية للأطفال بجامعة عين شمس رسالة الماجستير المقدمة من نشوى حسيني محمد سليم تحت عنوان «فاعلية برنامج إرشادي قائم على الموسيقى والسوسيودراما لتخفيض درجة عسر القراءة لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية المتعسرين».



وذلك تحت إشراف الدكتور جمال شفيق أستاذ علم النفس الإكلينيكى بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة غادة عبد الرحيم علي أستاذ علم التربوي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتورة أمانى سعيدة أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة والدكتور عمرو محمد نحلة أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم النفس التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة والتى تشارك ولأول مرة فى مناقشة مثل هذه الأبحاث الجامعية المهمة.

وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم على عن سعادتها الغامرة بالمشاركة فى مثل هذه الأعمال الجامعية التى سيكون لها دورها المهم فى تنمية مهارات الأطفال.