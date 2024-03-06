بحضور نواب رئيس الحزب وقيادات الأمانة المركزية.. حزب مستقبل وطن يفتتح مقره الجديد بالإسكندرية

افتتح النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، المقر الجديد لحزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية، بحضور النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ممثل الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب وممثل الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد للحزب، واللواء يحيى العيسوى الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، والنائب أحمد الجندي أمين التدريب وأمناء مساعدين أمانة التنظيم المركزية.

كما شارك في حفل افتتاح المقر الجديد، النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الأمانات النوعية وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز والأقسام، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وتفقد النائب أحمد عبد الجواد، عقب الافتتاح، مقر الحزب الجديد من حيث مكاتب الأمانات والهيئات والقيادات، وعقد اجتماعًا تنظيميًا مع قيادات الحزب؛ لبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية، موجها بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الجاد مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن كيان قوي يخدم الوطن والمواطن.

فيما أشار النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب إلى أن حزب مستقبل وطن هو يد واحدة خلف القيادة السياسية.

وطالب النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، من خلال استقبال شكاوى المواطنين وحلها.

من جانبه، أشار النائب عصام هلال إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات والتلاحم مع قضايا ومشاكل الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن.

وفى نفس السياق، أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين عام مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الحزب يواصل خدماته للمواطنين من خلال الفعاليات المستمرة التى تُغطي المحافظة بالكامل.

و في سياق متصل أوضح النائب خالد شلبي أمين التنظيم بالمحافظة، أن الخطة المستقبلية هى التواصل المستمر مع المواطنين لحل مشكلاتهم بالتنسيق مع المسئولين.