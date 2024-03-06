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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تكريم طلاب التعليم الفندقي المشاركين فى مسابقة "أمهر شيف" بتعليم الجيزة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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 استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، الطلاب المشاركين في مسابقة أفضل شيف والتى أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، بمنحهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية تقديرا لما قدموه من عمل وجهد كبير فى المسابقة التى نالت إعجاب الجميع ولاقت زخما إعلاميا كبيرا وحضرها كبار الشيفات فى مصر مما أضفى نوعا من الجدية والجمال للمسابقة.


جاء ذلك بحضور  صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى بالجيزة وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية ونيڤين مدبولى مدير التعليم الفندقى.

وقد تناقش  مع الطلاب واستمع الي طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية مؤكدا  إنه جاري إعداد ملتقي للتوظيف لخريجي المدارس الفندقية وحثهم علي تنمية الذات من خلال كورسات اللغات والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في مجال الطهي.

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