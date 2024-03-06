رئيس النيابة الإدارية يشهد احتفالية تكريم المميزين من أعضاء وموظفي الجهاز الإداري.. صور

الأربعاء 06/مارس/2024 - 10:42 م

شَّهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء احتفالية تكريم المتميزين من الأعضاء، وموظفي الجهاز الإداري، ومعاونو الخدمة بالنيابة الإدارية عن العام القضائي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتكريم الأمهات المثاليات من المستشارات ومن موظفي الجهاز الإداري للنيابة الإدارية، وذلك بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.

ووجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، على الدعم المستمر لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، كما أشاد بكافة الإدارات والمكاتب والوحدات والنيابات بالنيابة الإدارية، وما بذلوه من جهد وإنجاز في أداء رسالتهم بما كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخ النيابة الإدارية، واستعرض الإنجازات التي حققتها الهيئة والمتمثلة في الطفرة في البنية التحتية وفي التحول الرقمي على مستوى الجمهورية واستحداث منظومات متكاملة للشكاوى ومكافحة الفساد والمتغيرات المكانية والجرائم المعلوماتية وشئون المقر والاستثمار والتعاون الدولي وشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وتعميم تجربة التصويت الإلكتروني.

وقام عباس بتكريم المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب برئاسة المستشار أحمد عبد اللطيف مدير المكتب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة والمستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والأمانة الفنية لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي رئيس الأمانة الفنية لرئيس الهيئة.

وأعقب ذلك تكريم كلًا من المستشارين مديري النيابات: المستشار محمد فايز أبو سمرة نائب رئيس الهيئة مدير نيابة المنيا القسم الثالث والمستشار محمد علي البسومي نائب رئيس الهيئة مدير نيابة دمنهور القسم الثالث والمستشارة دينا محمد عابدين نائب رئيس الهيئة مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية القسم الأول والمستشار ماهر ملاك معوض نائب رئيس الهيئة مدير نيابة بني سويف القسم الثاني والمستشار عصام محمد حسن جبريل مدير نيابة ميت غمر القسم الأول

كما شمل التكريم كلًا من المستشارة سهام سلامة عطية السمان نيابة المنيا القسم الثالث والمستشار متولي صلاح عبد الغني نيابة سمالوط والمستشارة آيات رمضان عطية عبد النبي نيابة أسيوط القسم الثالث وأحمد جمال محمد عثمان نيابة السنبلاوين وأحمد فؤاد إبراهيم سيد نيابة المطرية بمحافظة الدقهلية ومريم عوض الله محارب نيابة النقل القسم الرابع ومحمود فتحي فاروق نيابة البداري ومحمد محمود عبد الرحيم نيابة الإدارة المحلية القسم الثالث وهالة محمد عبد العزيز نيابة الفيوم القسم الرابع

وبعدها قام المستشار حافظ عباس بتكريم أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية طلعت عبد المطلب بدوي مدير عام التفتيش القضائي وعماد عبد المعطي عفيفي مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة وأحمد كمال أحمد مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وأمينة محمد رضا مكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات ومحمد علي عبد الوهاب أبو الخير الأمانة العامة وأحمد عبد الحميد محمد خطاب الأمانة العامة والمهندس عبد العظيم ناجي عبد العظيم شئون الديوان العام وخالد فراج محمد نيابة الجيزة القسم الرابع وحلمي عبد العزيز عبد القادر نيابة شبين الكوم القسم الثالث وحامد عبد الحكيم مصطفى السباعي نيابة طنطا القسم الثالث ومحمد أنور عبد الحميد زيتون نيابة الزقازيق القسم الخامس وعلي عبد الحميد على أمن مبنى التجمع الخامس والسادة أعضاء الخدمات المعاونة بالنيابة الإدارية

كما قام رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم الأمهات المثاليات من المستشارات عضوات النيابة الإدارية وكذلك الأمهات المثاليات من السيدات عضوات الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

وفي ختام الاحتفالية حرص المستشار حافظ عباس بتوجيه الشكر لكافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري، والخدمات المعاونة، سواء من شملهم التكريم أو من لم يشملهم، مؤكدا أهمية استمرار الأداء والجهد بذات المنوال بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.