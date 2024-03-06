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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٩٧م٢ و٥ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة سهم  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٤٥م٢ و٧ حالات متغيرات مكانية غير قانونية وحالتين مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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