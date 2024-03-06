النمسا: إعلان ترتيبات التصويت في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم /الأربعاء/ ترتيبات التصويت في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقبلة؛ حيث إنه يمكن لمواطني الاتحاد الاوروبي الذين يعيشون في النمسا وكذلك النمساويين الذين يعيشون في الخارج المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقبلة في 9 يونيو المقبل.

وأفاد بيان للوزارة اليوم بأن الشرط الأساسي هو الإدراج في سجل الناخبين الأوروبي، موضحا أن الموعد النهائي لمواطني الاتحاد الأوروبي هو 26 مارس 2024 وللنمساويين الذين يعيشون في الخارج حتى 25 أبريل 2024.

وأشار البيان إلى أنه يمكن لمواطني الاتحاد الذين لا يحملون الجنسية النمساوية، لكن مقر إقامتهم الرئيسي في النمسا التصويت للأعضاء النمساويين في البرلمان الأوروبي في الانتخابات الأوروبية، مضيفا أنه للقيام بذلك يجب تقديم طلب الإدراج في سجل الناخبين الأوروبي إلى بلدية الإقامة الأساسية في النمسا؛ حيث لا يزال هذا ممكنا حتى الموعد النهائي للانتخابات الأوروبية في 26 مارس الجاري.

