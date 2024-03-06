اتصالات من &e مصر تؤكد عودة كافة خدماتها للعمل بكفاءة

أكدت شركة اتصالات من &e في مصر في بيان حصلت البوابة نيوز علي نسخه منه ان الخدمة قد عادت الآن على أكمل وجه.

كانت الشركة قد صرحت في بيان سابق ان المشكلة التي تعرض لها بعض العملاء في أماكن محدودة اليوم ومنعتهم من الاستفادة من بعض خدمات الاتصال، حدثت نتيجة قطع ثنائي في كابل فايبر بمنطقة القاهرة الجديدة جراء بعض الأعمال الإنشائية وهو عطل خارج عن ارادة الشركة وان الشركة اتخذت خطوات جادة وجاري الان العمل على إصلاح العطل وعودة الخدمة على أكمل وجه.

وتوجهت الشركة لعملائها بخالص الشكر على تفهمهم للعطل المفاجيء الخارج عن ارادة الشركة والذي تأثر به بعض عملاء الشركة في مناطق محدودة نتيجة قطع ثنائي في كابل فايبر رئيسي.