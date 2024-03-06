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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

هاني برزي: انفراجة بالبضائع والدولار.. وتراجع الأسعار الفترة المقبلة

المهندس هاني برزي،
المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
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أشاد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مجتمع الأعمال استقبل هذه القرارات بسعادة بكيرة، بعد فترة ماضية كانت صعبة جدًا على مجتمع الأعمال والصناعة وكل المصريين، في ظل أوضاع غير مستقرة لفترة.

وشدد برزي، على أن قرارات البنك المركزي إيجابية ومجتمع الأعمال استقبلها الجميعه بسعادة كبيرة، والقرار جاء في توقيته المناسب.

وواصل:" المفترض الفترة القادمة أن لا يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع، والمفترض أن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع الفترة المقبلة.. حيث أنه يوجد انفراجة من البنوك لتوفير الدولار والإفراج عن البضائع".
 

المهندس هانى برزى قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف