لافروف: روسيا ستواصل دعم الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها العسكرية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري يوسف توجار في موسكو، على استمرار روسيا في تقديم الدعم للدول الإفريقية لتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات الحالية.

وأكد لافروف على التزام روسيا بتقديم مساعدة بناءة للدول الأفريقية، مؤكدًا أنها ستظل على هذا المنوال في دعم الجهود الإفريقية والمجتمع الدولي بشكل عام لتعزيز الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل.

وأشار لافروف إلى أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية وقواتها المسلحة لصد التهديدات المستمرة في المنطقة، مع التركيز على مكافحة الجماعات الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر.

وأكد الوزيران أيضًا على أهمية التعاون الثنائي والتنسيق بين روسيا ونيجيريا في مكافحة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

في تطور آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، استمرار فتح أبواب مجموعة "بريكس" لاستقبال الأرجنتين، مشيرة إلى أن مستقبل عضوية البلاد في المجموعة يعتمد على القرارات التي ستتخذها سلطات البلاد.

ومنجهتها، أكدت زاخاروفا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن عضوية الأرجنتين في "بريكس" توفر فوائد واضحة للبلاد، مشيرة إلى عدم وجود أي عيوب أو تكاليف تابعة لذلك.

وأضافت أن القرارات المتعلقة بالانضمام لـ"بريكس" تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والمساواة، مع التركيز على تحقيق نتائج إيجابية لجميع الدول الأعضاء.

وأشارت زاخاروفا إلى توقع روسيا من كل سفير للاتحاد الأوروبي في موسكو أن يوضح دوره ومسؤولياته في البلاد، وكيفية تنظيم عمله في المستقبل، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية.