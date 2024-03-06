مقتل 5 أشخاص إثر هجوم روسي استهدف ميناء أوديسا في أوكرانيا

قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك، إن 5 أشخاص قُتلوا إثر وقوع هجوم صاروخي استهدف مرافق بنى تحتية في ميناء أوديسا اليوم /الأربعاء/.

وأضاف المتحدث الأوكراني -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"- أنه "يمكننا أن نؤكد أن الروس شنوا ضربة على البنية التحتية لموانئ مدينة أوديسا أدت لمقتل 5 أشخاص، وهناك أيضا عدة جرحى نتيجة الضربة".

ووفقًا لبليتنتشوك، فإن التحقيق مستمر حاليًا بشأن هذه الضربة، حيث سيتم تقديم تفاصيل حول الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للميناء والعدد الدقيق للضحايا في وقت لاحق.

كان الجيش الروسي قد هاجم أوديسا في وقت مبكر من اليوم، وخلال اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان قد سُمع دوى انفجار في ميناء أوديسا.