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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: من يتقاعس عن العمل في رمضان يرتكب معصية

الدكتور أحمد ممدوح،
الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
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أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يأخذ أجازة من العمل ويمتنع عن العمل ويذهب إلى العمل متأخر طوال شهر رمضان؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "حقه بالقانون لو له رصيد أجازات مدخرها لرمضان، لكن اللى يقول إنه مش قادر يعمل فى رمضان وبيتأخر عن عمله ده بيرتكب معصية".

وأوضح: "الصيام ثلاث أنواع، الأول صيام العامة، وهو الامتناع عن الأكل والشرب وشهوة الفرج، والنوع الثاني هو صيام الخاصة وهو من يصوم ويمتنع عن المعاصى والذنوب، والنوع الثالث صيام خاصة الخاصة وهو من يمتنع عن كل ما يبعده عن طريق الله". 
 

الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية رمضان صيام العامة