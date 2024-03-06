خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج برنامجا محددا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تنفذ هذا البرنامج على مراحل.

أضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، يأتي من أجل حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، ومواجهة زيادة التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تراجع مستوى التضخم منذ الشهر الماضي، موضحا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار.

ولفت الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مضيفا أن الإفراج عن البضائع أدى لتنازل العملاء عن الدولار.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن سعر الدولار في البنوك أضبح أعلى من السوق السوداء، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف ينعكس على السوق العالمية والتصنيف الائتماني.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى وجود سعر موحد للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، مبينا أن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوف والعرض والطلب.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن البنوك تتنافس على سعر الدولار لتحدد فيمة الجنيه أمام العملات، لافتا إلى أن الإفراج عن السلع بالموانئ يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن.

وتابع الدكتور مصطفى بدرة، أنه كلما زاد المعروض من السلع في الأسواق انخفضت الأسعار، موضحا أن مستوردي السيارات سيتمسكون بالأسعار الفترة المقبلة لأنها سلعة معمرة والانخفاض السريع سيكون في السلع الغذائية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى هناك تحديات خارج إرادة الدولة المصرية وظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم، مشيرا إلى أن توفير الدولار في الجهاز المصرفي يستهدف توطين الصناعة.

كما شدد الخبير الاقتصادي، على أهمية توفير الدولار للمصنعين والمستوردين، إلى جانب زيادة الرقابة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسواق بعد قرارات الحكومة.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن شهر رمضان سيشهد استقرارا في السلع الغذائية بالأسواق، متابعا أن قطاع السياحة استفاد كثيرا من قرار البنك المركزي وسيكون له مردود كبير الفترة المقبلة، كما أن القرار يستهدف تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي يعكس ثقة المؤسسات العالمية للاستثمار المصري، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين سيرتفع التصنيف الإئتماني للدولة المصرية.

ولفت الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن الدولة نجحت في مواجهة كل من يبث الشائعات بشأن الدولار، مبينا أن ما شهدته الدولة المصرية اليوم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر يدعو للفخر، والإشادة بتحركات الحكومة المصرية والسعي للتغلب على التحديات.

