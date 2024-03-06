محافظ قنا يشهد حفل ختام المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم حفل ختام الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذى نظمته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، على مدار 6 أيام وسط اقبال جماهيري لمشاهدة العروض المسرحية المُقدمة بقصر الثقافة ومركز الأورام بقنا، وعدد من قرى ونجوع المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والنائب العمدة مبارك والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب واعضاء لجنة التحكيم " هانى كمال وعزة لبيب و المخرج السودانى حاتم على"، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن سعادته بإقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، للمرة الثانية على ارض المحافظة، تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومى ، كما وجه الشكر للناقد المسرحى هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وجميع أعضاء الفرق الفنية المشاركة من الدول المختلفة على جهودهم في نشر الثقافة والفنون، ورسم البسمة والفرحة على وجوه أبناء قنا من خلال العروض المسرحية التي تم عرضها داخل نجوع وقري المحافظة.

وأضاف الداودي أن المهرجان يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون، من خلال تحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التي تم تقديمها، والتى تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها اشادت لجنة التحكيم برئاسة الفنان هانى كمال بالدعم الذى قدمة محافظ قنا لأنجاح المهرجان، وحسن استقباله وكرم ضيافة اهالى المحافظة.

يذكر أن الإحتفال بدء بعزف السلام الجمهوري ثم عرض أوبريت غنائي استعراضى خاص بحفل الختام ، وقام بتقديم الحفل الكاتب بكرى عبد الحميد، ثم قام محافظ قنا، ورئيس المهرجان، ورئيس الادارة المركزية لأقليم جنوب الصعيد الثقافى، بأهداء درع المهرجان وشهادات التقدير للفائزين في مسابقات المهرجان، حيث حصد على المركز الاول وافضل عرض مسرحى العرض العمانى "كوتار" ، .

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