تعليم القاهرة تنظم مسابقة تحدي القراءة بالتعاون مع دولة الإمارات

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء التصفيات النهائية على مستوى المديرية فى "مسابقة تحدي القراءة العربى" للموسم الثامن ، برعاية الشيخ محمد بن ال مكتوم حاكم إمارة دبى بدولة الإمارات العربية و أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية و زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية

وشارك اليوم فى التصفيات الإدارات التعليمية الآتية:

«الزيتون _ النزهة _ بدر _ الشروق _ السلام _ المرج _ مصر الجديدة _ حدائق القبة»، وذلك تحت إشراف وحضور همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية و أميرة محمد نجيب موجه عام المكتبات بالمديرية فريق العمل بتوجيه عام المكتبات بالقاهرة وذلك من خلال المحكمين سلوى عبد الله آمين ومستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد جمال الدين محمد على و موجه عام اللغة العربية بالمديرية و إيهاب محمد عبد الله عرفات و موجه عام اللغة العربية بإدارة غرب القاهرة و جيهان أحمد محمد إبراهيم موجه مركزى لغة عربية بالمديرية

ويذكر ان مسابقة تحدى القراءة العربى هى أكبر مشروع عربى تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى حيث تمر على خمس مراحل بداية على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم المديرية ثم على مستوى الجمهورية وصولاً للتصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي والتى تعقد سنويا بدبى .

إن مسابقة تحدى القراءة العربى ٢٠٢٤ هى مسابقة للقراءة باللغة العربية فى المدارس العربية .

وتهدف مسابقة تحدى القراءة العربى إلى :-

_ إثراء الحوار البناء والبيئة الثقافية فى المؤسسات التعليمية.

_ تقديم نموذج متكامل لتشجيع المشاريع الثقافية فى الوطن العربي.

_ تحفيز الجيل الجديد على التميز والإبداع والإبتكار فى مختلف المجالات.

_ ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك .

_ تقييم واقع القراءة فى الوطن العربي والسعى للارتقاء به إلى مستوى عالمىة.