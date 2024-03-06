السفير الروسي في برلين: ناتجنا المحلي الإجمالي يفوق نظيره الألماني من حيث القوة الشرائية

قال السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، اليوم /الأربعاء/ إن الاقتصاد الألماني كان في حالة ركود في نهاية عام 2023، ولكن على الجانب الأخر نما الاقتصاد الروسي بقوة، على الرغم من العقوبات، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الروسي نظيره الألماني من حيث تعادل القوة الشرائية.

وأضاف الوزير الروسي -في تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "ليس سرًا أن الاقتصاد الألماني كان في حالة ركود في نهاية العام الماضي، لكن اقتصادنا كان ينمو بسرعة. وعلى الرغم من فرض 13 حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا يتجاوز نظيره الألماني من حيث تعادل القوة الشرائية".

وأوضح السفير الروسي "وهنا، سيفهمون جيدًا أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ، إلا أن جمود التفكير القيمي والمسؤولية المتبادلة للغرب لا يسمحان للحكومة الألمانية بالاعتراف بفشل سياسة العقوبات، الأمر الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد"، حسب تعبيره.

وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على "ممارسات إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية". ودعا السفير الروسي إلى "سحب مليارات اليورو المخصصة لهذه الأغراض التسليحية من ميزانية الدولة الألمانية من المجال الاجتماعي، ومن الإعانات المقدمة لعمال الصناعة".