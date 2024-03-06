رئيس جهاز العاشر من رمضان يشهد التشغيل التجريبي لموقف سيارات الأقاليم

شهد المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، بمحافظة الشرقية ، اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي لموقف سيارات السرفيس والاقاليم الجديد وذلك للتيسير على المواطنين، ومنع أي ممارسات عشوائية،حيث يستوعب الموقف حوالي عدد 1000 سيارة سرفيس، لعدد من الخطوط المحافظات ، كأحد الحلول الحضارية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس.

وجاء التشغيل التجريبي بمتابعة واشراف المهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للتنمية ، المهندس هاني جاد مدير عام التنمية بالجهاز والمهندس أحمد وهدان مدير عام الاحياء، والمهندس نبوي سليم مراد مدير عام إدارة الزراعة بالجهاز ، ويقضى المشروع على المواقف العشوائية المتواجدة بالمدينة، ويستبدلها بموقف حضاري مزود بأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات. مدعم بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة وغرف للخدمات والتحكم لمتابعة الموقف من الداخل والخارج وإحكام السيطرة عليه، يعد مدعم بلافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين لخدمة المترددين عليها، وأعمدة إنارة جمالية.

من جانبه أكد المهندس علاء منيع، أن موقف سيارات الاقاليم الجديد يضم أربعة أقسام رئيسية مقسمة لخدمة المواطنين كموقف لأتوبيسات الأقاليم المتجهة إلى كل المحافظات المجاورة وكذلك موقف ومينى باص للنقل الداخلي وقسم خاص لسيارات الأقاليم بعدد حوالى 800 سيارة وأخر لسيارات السيرفيس بحوالى 220 سيارة التى تربط الموقف بكل الاحياء والمراكز والمحافظات المجاورة.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يشهد التشغيل التجريبي لموقف سيارات الاقاليم

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