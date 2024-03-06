وزيرا الدفاع الكويتي والأمريكي يستعرضان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

جمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصال هاتفي، لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما تم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بتولي الشيخ فهد اليوسف مهام منصبه، وعبر عن شكره لدعم دولة الكويت للعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، عبر الشيخ فهد اليوسف عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي على هذا الاتصال وتبادل المشاعر الطيبة، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء، أن الشيخ فهد اليوسف وجه دعوة مفتوحة لوزير الدفاع الأمريكي لزيارة دولة الكويت في الوقت المناسب للجانبين، مؤكدًا بذلك حرص الكويت على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.