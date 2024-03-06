بيراميدز يسقط في فخ التعادل مع فاركو بالدوري

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 15 من الدوري الممتاز.

تقدم فاركو عن طريق عمرو جمال من ضربة جزاء في الدقيقة 33 وادرك بيراميدز التعادل عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 56.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع ووصل فاركو الي النقطة 11 في المركز السادس عشر.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي.