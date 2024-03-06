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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول سقوط طفل من علو بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من علو ببئر سلم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط رضيع من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد طفل رضيع بمنزل جدته لوالدته وزحفه خارج الشقة سقط ببئر السلم مما تسبب في مصرعه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت وتولت العامة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية إثر سقوطه من علو 6 أكتوبر