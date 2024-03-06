خبير: قرض صندوق النقد شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري

علق الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، على موافقة صندوق النقد الدولي، لإقراض مصر مبلغ 8 مليارات دولار، وأكثر من مليار دولار أخرى للبيئة، بإجمالي 9 مليارات دولار.

وأضاف غنيم، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن هذه الخطوة من صندوق النقد الدولي يمكن وصفها بأنها شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، مؤشر قوي على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن ما تم اليوم فرصة مهمة لابد من استثمارها، وقرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية فيما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.