أكرم حسني يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "بابا جه"

طرح الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أغنية «بابا جه»، وهي الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد "بابا جه"، والذي من المقرر طرحه في موسم رمضان 2024.

أغنية “بابا جه”، غناء أكرم حسني وأحمد وحيد ولافينيا نادر، ومن كلمات أكرم حسني وألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد.

يتكون مسلسل "بابا جه" من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.