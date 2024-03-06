الكويت تدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية وتؤكد حق استخدام الطاقة النووية سلميًا

دعت الكويت إيران اليوم الأربعاء، إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة مجلس الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقيود على الأسلحة الإيرانية.

أعرب السفير الفصام عن تطلع الكويت إلى مصادقة طهران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه، ليتسنى للوكالة تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، وضمان استمرار وضعيتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.

وأكد على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مع التأكيد على ضرورة التزام إيران بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أشار السفير الفصام إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة حول إيران، والذي يؤكد تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك بروتوكول التفتيش الإضافي.

وذكر أن التقرير أشار كذلك إلى أن الوكالة فقدت إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافيخ والماء الثقيل بسبب قرار إيران بإزالة جميع معدات الوكالة التي تم تركيبها سابقا من اجل أنشطة المراقبة والرصد المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

عبر السفير الفصام عن الامتنان إزاء الجهود المستمرة التي يبذلها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والعاملون كافة في الوكالة نحو تسخير استخدام الذرة للأغراض السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية.