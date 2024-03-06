السبت.. "الحرملك" تحيى حفلًا فنيًا جديدًا في الهناجر

تحيى فرقة "الحرملك" الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبدالمنعم، حفلا فنيا جديدا، في السابعة من مساء السبت المقبل، الموافق 9 مارس الجاري، بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية بقيادة الفنان شادي سرور، وذلك بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة المصرية والعالمية.

تقدم الفرقة بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عبدالمنعم، باقة من أروع الأغاني التراثية لنجوم زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى بعض الأغاني التي ارتبطت بالمرأة، أداء المطربة رحاب صالح.

كما تقدم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية على آلة الكمان تؤديها المايسترو الدكتورة مروة عبدالمنعم، وآلة الجيتار للفنان الدكتور أحمد عبدالرحمن، والإيقاع للفنان رامي فايز.

يأتي ذلك على هامش ملتقى الهناجر الثقافي، الذي يحمل عنوان "هن أصل الحكاية"، وتديره الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير ومؤسس الملتقى.

ويستضيف الملتقى كل من: الدكتورة وفاء عبدالسلام الواعظة بوزارة الأوقاف، والدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان صبحي أستاذ بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة داليا المتبولي أستاذ الإعلام بجامعة دمياط، والباحثة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والدكتورة هند هلال المسئول الإعلامي بمكتب محافظ الشرقية، وخبيرة التدريب الإعلامي والمؤسسي المعتمدة دوليًا من البورد الدولي ibct وعدد من المؤسسات الحكومية.